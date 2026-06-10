Schauer, Gewitter und Windböen – Regenserie zum Wochenende

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit Schauern, Gewittern und frischen Windböen. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag sind örtlich auch kräftigere Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf breiten sich von Norden nach Süden Schauer und Gewitter aus. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad auf Sylt und bis zu 19 Grad in Hamburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, örtlich frischer Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag lockert die Bewölkung zeitweise auf. Vor allem an den Küsten sind jedoch weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen gehen auf elf Grad auf den Inseln und etwa acht Grad im Binnenland zurück.

Auch der Donnerstag bleibt unbeständig. Bei wechselnder Bewölkung ziehen immer wieder kurze Schauer durch. Besonders am Nachmittag können sich erneut einzelne Gewitter entwickeln. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad auf Helgoland und 17 Grad im Herzogtum Lauenburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Regen zum Start ins Wochenende

Nach einer zunächst ruhigeren Nacht zum Freitag zieht von Westen her neuer Regen auf. Der Freitag selbst präsentiert sich dann überwiegend grau und nass. Laut DWD ist mit vielen Wolken und schauerartig verstärktem Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 16 Grad auf Helgoland sowie bis zu 18 Grad in Hamburg und Lübeck. An der Nordsee frischt der Wind zeitweise stark und böig auf.