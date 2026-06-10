Ohne Motor: 25-Jähriger fährt mit E-Scooter auf Autobahn

Hildesheim (dpa/lni) –

Mit einem E-Scooter über die Autobahn ist in der Nacht ein 25-Jähriger gefahren. Der Mann war im Bereich Hildesheim auf der Autobahn 7 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei stoppte den Mann, auf dem rechten Fahrstreifen fahrend, nachdem andere Verkehrsteilnehmer den Notruf gewählt hatten.

Der 25-Jährige hatte den Angaben nach 1,32 Promille Alkohol im Blut und stand auch unter Einfluss von Cannabis. Bei dem E-Scooter handelte es sich demnach um ein Leihfahrzeug, das der Mann allerdings nicht gebucht hatte. Er nutzte es stattdessen als Tretroller. Vorübergehend wurde der Mann von der Polizei festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt.