Dagmar Berghoff: Fanpost immer ernst genommen

Hamburg (dpa) –

Die einstige «Tagesschau»-Sprecherin Dagmar Berghoff (83) hat die vielen Fan- und Liebesbriefe während ihrer Karriere nach eigener Darstellung immer selbst beantwortet – und das hatte mit der Schauspielerin Caterina Valente zu tun. «Ich habe alle Karten und Briefe meiner Fans gelesen und ihnen dann immer ein Autogrammfoto mit dem persönlichen Zusatz „Herzlichst Dagmar Berghoff“ zurückgeschickt. Und wenn es wegen der Menge manchmal länger gedauert hat, habe ich das schriftlich bedauert», sagte die ehemalige Nachrichtensprecherin und Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Sie sei als Zwölfjährige großer Fan des Showstars Valente (1931-2024, «Ganz Paris träumt von der Liebe») gewesen. «Deshalb habe ich ihr einen vorher zehnmal geübten Brief geschrieben, von meinem sehr wenigen Taschengeld eine Autogrammkarte gekauft und beides in die USA geschickt. Zurück kam nach drei Monaten aber nur eine andere Karte mit der vorgedruckten Unterschrift „C. Valente“. Da war ich traurig – und habe später beschlossen, solche Anliegen ernst zu nehmen und es selbst zu machen.»

Jahre später habe sie die Entertainerin persönlich kennengelernt und ihr von ihrer Enttäuschung erzählt. Daraufhin habe Valente erklärt, dass sie ihre Fanpost gar nicht zu sehen bekommen habe – ihr Management habe sich darum gekümmert.

Berghoff hat vor fast 50 Jahren als erste Frau die Nachrichten der ARD-Sendung «Tagesschau» vorgelesen.