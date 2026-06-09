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Viele Brücken in Schleswig-Holstein sind in einem schlechten Zustand. Für den heutigen Schwerlastverkehr sind die Brücken aus den 1960er und 1970er Jahren nicht ausgelegt – deshalb sind jetzt viele von ihren sanierungs- oder sogar ersatzbedürftig. Das ist nicht nur teuer, sondern auch mit Umwegen für alle Autofahrer:innen verbunden.

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09.06.2026 17:32 Uhr

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Sommerfest der Landesregierung in Berlin: Niedersachsen feiert sich und seine Kulinarik

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Trotz Tankrabatts: Busunternehmen und Speditionen leiden unter hohen Spritpreisen

08.06.2026 16:37 Uhr

Die hohen Spritpreise beschäftigen viele Menschen in Norddeutschland seit Wochen. Der zum 1. Mai eingeführte Tankrabatt zeigt Wirkung, er läuft allerdings auch zum Ende dieses Monats aus....

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