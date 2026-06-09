Viele Brücken in Schleswig-Holstein sind in einem schlechten Zustand. Für den heutigen Schwerlastverkehr sind die Brücken aus den 1960er und 1970er Jahren nicht ausgelegt – deshalb sind jetzt viele von ihren sanierungs- oder sogar ersatzbedürftig. Das ist nicht nur teuer, sondern auch mit Umwegen für alle Autofahrer:innen verbunden.