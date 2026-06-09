„Niedersachsen. Das ist groß.“ – so lautet der neue Slogan. Er ist seit Montagnachmittag ein Teil der neuen Imagekampagne und soll neue Investor:innen und Fachkräfte ins Land locken. Doch ist dieser Spruch wirklich zehn Millionen Euro wert? Denn so viel kostet die neue Kampagne. Wir haben die Niedersächsinnen und Niedersachsen nach ihrer Meinung gefragt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Niedersächsisches Kabinett tagt mit Pistorius im Bundesverteidigungsministerium09.06.2026 17:32 Uhr
Im Normalfall finden Kabinettssitzungen der Landesregierung am Amtssitz – also in Hannover – statt. Am Dienstag gab es eine Ausnahme. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat gemeinsam mit...
Nähere Zusammenarbeit zwischen BG Klinikum Hamburg und UKE geplant09.06.2026 17:27 Uhr
Das BG Klinikum Hamburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Ein großer Teil des Unfallkrankenhauses Boberg soll nach Eppendorf umziehen. Aber auch...
Marode Brücken in Schleswig-Holstein: Teure Baustellen im ganzen Land09.06.2026 16:50 Uhr
Viele Brücken in Schleswig-Holstein sind in einem schlechten Zustand. Für den heutigen Schwerlastverkehr sind die Brücken aus den 1960er und 1970er Jahren nicht ausgelegt – deshalb sind...
Sommerfest der Landesregierung in Berlin: Niedersachsen feiert sich und seine Kulinarik09.06.2026 16:27 Uhr
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und sein Kabinett sind gerade in Berlin. Am Montag fand das jährliche Sommerfest der Landesregierung in der Niedersächsischen Landesvertretung statt. Neben niedersächsischen...
„Niedersachsen. Das ist groß“: Bundesland stellt neue Imagekampagne vor08.06.2026 18:13 Uhr
Seit fast zehn Jahren hat sich das Bundesland mit dem Slogan „Niedersachsen.Klar.“ präsentiert. Doch jetzt soll etwas Neues her. Ein neues Image soll Investor:innen und Fachkräfte anziehen....
Trotz Tankrabatts: Busunternehmen und Speditionen leiden unter hohen Spritpreisen08.06.2026 16:37 Uhr
Die hohen Spritpreise beschäftigen viele Menschen in Norddeutschland seit Wochen. Der zum 1. Mai eingeführte Tankrabatt zeigt Wirkung, er läuft allerdings auch zum Ende dieses Monats aus....