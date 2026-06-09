„Niedersachsen. Das ist groß.“ – so lautet der neue Slogan. Er ist seit Montagnachmittag ein Teil der neuen Imagekampagne und soll neue Investor:innen und Fachkräfte ins Land locken. Doch ist dieser Spruch wirklich zehn Millionen Euro wert? Denn so viel kostet die neue Kampagne. Wir haben die Niedersächsinnen und Niedersachsen nach ihrer Meinung gefragt.