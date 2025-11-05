Das niedersächsische Justizministerium setzt sich dafür ein, dass auch der Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos künftig strafbar ist. In Niedersachsen war im vergangenen Jahr der Fall einer Frau bekannt geworden, die von ihrem Mann betäubt und danach vergewaltigt und gefilmt wurde. Der mutmaßliche Urheber der Vergewaltigungsvideos hatte vor einer Anklageerhebung Suizid begangen. Ein Verfahren vor Gericht war deshalb nicht eröffnet worden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Erschossener Lorenz A.: Polizist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt05.11.2025 15:07 Uhr
Der Fall Lorenz A. hat bundesweit hohe Wellen geschlagen – nun hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen den Polizisten erhoben, der in der Nacht zu Ostersonntag die...
Vereinigung „Muslim Interaktiv“ verboten: Durchsuchungen auch in Hamburg05.11.2025 14:47 Uhr
Der islamistische Verein „Muslim Interaktiv“ ist verboten. Das gab Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am Mittwoch bekannt. „Muslim Interaktiv“ ist als gesichert extremistisch eingestuft, forderte auf Social Media und...
„Muslim Interaktiv“ verboten – Grote: „Schlag gegen TikTok-Islamismus“05.11.2025 09:06 Uhr
Hamburgs Innensenator Andy Grote hat das Verbot der als extremistisch eingestuften Vereinigung Muslim Interaktiv als Schlag gegen „den modernen Tiktok-Islamismus“ bezeichnet. „Mit dem heute vollstreckten Verbot von...
Innenministerium verbietet islamistischen Verein „Muslim Interaktiv“ – Razzia auch in Hamburg05.11.2025 08:44 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den islamistischen Verein Muslim Interaktiv verboten. Zudem laufen gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam vereinsrechtliche Ermittlungen, wie das Ministerium mitteilte....
Prozessauftakt: Mann zündet schlafende Ehefrau an – Sohn löscht Flammen, doch die Frau stirbt04.11.2025 17:09 Uhr
Am Dienstag startete der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Goslar (Niedersachsen) wegen Mordes an seiner Ehefrau. Der Mann soll vor etwa einem halben Jahr seine schlafende Frau...
Vermisstenfall Hilal: Großplakat in Hamburg soll bei Suche nach verschwundenem Mädchen helfen04.11.2025 16:57 Uhr
Der Bruder der seit mehr als 25 Jahren vermissten Hilal Ercan hat eine neue Suchaktion gestartet. Ein Großplakat am Winterhuder Marktplatz in Hamburg macht auf das Verschwinden...