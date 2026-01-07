Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Wer sich im neuen Jahr gesünder ernähren will, kann beim so genannten Veganuary, also dem veganen Januar, mitmachen. Passend dazu treten in Hannover (Niedersachsen) alle zehn Mensen der Hochschulen und der Uni gegeneinander an. Die Mensa, die den Verkauf ihrer veganen Gerichte am meisten steigert, gewinnt.

Wer sich einen Monat lang vegan ernähren möchte, sollte einiges beachten. Darüber hat SAT.1 REGIONAL mit Ernährungswissenschaftler Sven-Gerrit Franke, der unter anderem am Olympiastützpunkt in Hannover Athlet:innen betreut, gesprochen.

