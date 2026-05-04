Lichtshow «Luminiscence» erleuchtet Hamburger Michel

Hamburg (dpa/lno) –

Projektionen, Lichteffekte und Musik in einer der berühmtesten Kirchen Deutschlands: Die international bekannte Projektionsshow «Luminiscence» kommt im Sommer in den Hamburger Michel. Die Show zeigt vom 2. Juli an die Reise des Michels durch die Zeit – seine Entstehung, seine Zerstörungen und Wiederaufbau, wie die Hauptkirche St. Michaelis zusammen mit dem Veranstalter Banijay Germany Live mitteilte.

Architektur zum Leben erweckt

Dabei umhüllen 360-Grad-Projektionen die Pfeiler und Gewölbe und erwecken die Architektur des Michels zum Leben, heißt es. Dank einer 3D-Modellierung des Innenraums können Besucherinnen und Besucher sogar verborgene Details der Kirche sehen. Die etwa 50-minütige Lichtshow wird von Live-Gesang, Orgel-Klängen und Musik begleitet.

Für die Veranstaltung im Michel hat die international gefeierte Sängerin Lucia Duchoňová aus Hamburg ein Gesangsensemble mit Stimmen zusammengestellt. Eine Erzählerstimme führt durch die Jahrhunderte der Geschichte des Michel. Die Show wird im Juli und August, jeweils von Mittwoch bis Sonntag in der Kirche gezeigt.

Pastor freut sich über Lichtshow

«Wir freuen uns, dass unsere helle und lichte Barockkirche sich durch dieses Projekt auf einzigartige Weise neu erschließt und der Michel und seine wechselvolle Geschichte durch Licht, Musik und Erzählung dem Publikum grandios vor Augen und Ohren geführt werden», sagte Hauptpastor Alexander Röder.

Die jeweils auf die Örtlichkeit angepasste Show hat weltweit bereits mehr als eine Million Besucher angelockt, unter anderem in Barcelona, Paris und Brüssel. Auch in Deutschland war sie schon zu erleben: zu Gastspielen in Nürnberg und Münster. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Dienstag. Ein Teil der Erlöse kommt der Instandhaltung des Michels zugute.