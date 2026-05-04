Neuer Pauli-Trainer? Blessin glaubt nicht an Wechseleffekt

Hamburg (dpa/lno) –

Trainer Alexander Blessin denkt trotz der Negativserie und des drohenden Abstiegs mit dem FC St. Pauli nicht an einen Rücktritt. «Also ich werde jetzt den Bettel so nicht hinschmeißen. Also ich stehe dazu und ich bin davon überzeugt, dass wir das zusammen schaffen», sagte der Coach der Hamburger nach dem verdienten 1:2 (0:2) gegen den 1. FSV Mainz 05.

«Ich glaube jetzt nicht, und da wäre ich schon längst beim Andreas gewesen, dass jetzt ein Wechsel auf der Position etwas bringt», sagte Blessin und meinte mit seiner Aussage Sportchef Andreas Bornemann. In den vergangenen Wochen hatte auch Bornemann einen Trainerwechsel ausgeschlossen.

Schwacher Auftritt

Die Hamburger präsentierten sich über weite Strecken ganz schwach. Die Fans pfiffen den Kiez-Club nach 45 Minuten aus, der Trainer stand dabei im Fokus: «Wenn die Fans meinen, sie müssten das an mir auslassen, dann ist das ok», sagte er.

Es gebe keinen Grund, «den Kopf in den Sand zu stecken», meinte Blessin angesichts der engen Konstellation im Tabellenkeller. Seine Mannschaft müsse das Problem mit den Fehlern im Spiel hinbekommen: «Diese ganz einfachen Geschenke, die wir hergeben, die killen uns aktuell», sagte er.

Finale um Relegationsrang winkt

Seit acht Spielen warten die Hanseaten auf einen Sieg und drohen mit ähnlichen Leistungen auch den Relegationsrang zum Ende der Saison zu verpassen. Nach dem 32. Spieltag rutschten die Hamburger durch das 1:1 des Konkurrenten VfL Wolfsburg beim SC Freiburg auf den vorletzten Tabellenrang ab. Sowohl St. Pauli als auch die Niedersachsen haben 26 Punkte. Der Tabellenletzte FC Heidenheim hat 23 Zähler.

Am kommenden Wochenende reisen die Hanseaten zum Tabellendritten RB Leipzig. Am letzten Spieltag kommt es zum von vielen Beobachtern mit Spannung erwarteten Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg.