Mehr als jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren

Bremen/Niedersachsen (dpa) –

Mehr als jedes dritte Kind im Nordwesten ist 2024 in einem Krankenhaus per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. In Niedersachsen lag der Anteil bei 33,9 Prozent – und damit höher als noch im Vorjahr mit 31,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In Bremen ging die Anzahl der Kaiserschnitte hingegen leicht zurück auf 32,8 Prozent.

Immer mehr Kaiserschnitte

Noch nie seit der Wiedervereinigung wurden mehr Kinder in deutschen Kliniken per Kaiserschnitt geboren. Mit 33 Prozent erreichte der Anteil der Kaiserschnitte an den Klinik-Geburten den seither höchsten Wert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

654.600 Frauen entbanden 2024 im Krankenhaus, 215.900 von ihnen per Kaiserschnitt. Seit 1991 hat sich die Kaiserschnittrate der Statistik zufolge mehr als verdoppelt: Damals waren nur 15 Prozent aller Klinikgeburten ein Kaiserschnitt.

Neben dem Kaiserschnitt gibt es noch weitere, wenn auch seltener angewandte Methoden der Geburtshilfe, wie das Amt anlässlich des Internationalen Hebammentags am 5. Mai berichtet. Eine Saugglocke wurde bei 6,7 Prozent der Entbindungen im Jahr 2024 eingesetzt, eine Geburtszange bei 0,2 Prozent der Entbindungen. 60,1 Prozent der Frauen im Krankenhaus haben auf natürlichem Weg entbunden.