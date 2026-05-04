S-Bahn gestoppt – Polizei stellt Mann mit Druckluftwaffe

Die Polizei stellt einen Mann mit Waffe und Munition, der in einer Hamburger S-Bahn von Reisenden gemeldet wurde. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag einen großen Polizeieinsatz im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs ausgelöst. Reisende meldeten gegen 16.23 Uhr, sie hätten in einer S-Bahn der Linie S3 eine Person mit einer Schusswaffe gesehen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Zug wurde daraufhin am S-Bahnhof Elbbrücken gestoppt.

Beamte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten die S-Bahn sowie das Umfeld. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde in der Nähe des S-Bahnhofs festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten eine Druckluftwaffe zum Verschießen von Metallkugeln sowie entsprechende Munition und Gaskartuschen. Die Waffe war nicht geladen.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,09 Promille, eine waffenrechtliche Erlaubnis lag nicht vor. Verletzt wurde niemand, eine konkrete Bedrohung bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Das LKA übernimmt die weitere Sachbearbeitung.