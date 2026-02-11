In den Messehallen in Hannover (Niedersachsen) ist Norddeutschlands größte Freizeitmesse gestartet. Auf der ABF dreht sich vier Tage lang alles um Camping, Reisen und Freizeit. Vom Luxusliner über Vans bis zu Fahrrädern: In sechs Themenwelten gibt’s die neuesten Trends. Herzstück ist der Campingbereich. Und auch Fernweh kommt nicht zu kurz: im Sonderbereich der Themenwelt Reisen & Urlaub gibt es Inspirationen rund um Asien. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter hat sich auf der Messe umgeschaut. Die ABF läuft noch bis zum 15. Februar.