In Hannover (Niedersachsen) begann am Mittwoch eine neue, immersive Van Gogh-Ausstellung. Dabei tauchen die Besucher:innen in die besonderen Farbwelten des Künstlers ab. Bei der „Van Gogh – The immersive Experience“ wird aber nicht nur Kunst fürs Auge geboten, sondern auch fürs Ohr.