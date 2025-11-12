In Hannover (Niedersachsen) begann am Mittwoch eine neue, immersive Van Gogh-Ausstellung. Dabei tauchen die Besucher:innen in die besonderen Farbwelten des Künstlers ab. Bei der „Van Gogh – The immersive Experience“ wird aber nicht nur Kunst fürs Auge geboten, sondern auch fürs Ohr.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Affordable Art Fair in Hamburg eröffnet: Erschwingliche Kunst ab 100 Euro12.11.2025 16:49 Uhr
Kunst ab 100 Euro findet man selten in Kunstgalerien in Europa. Die größte Kunstmesse Norddeutschlands, die Affordable Art Fair, eröffnet am Donnerstag in Hamburg und hat es...
Voltaire, Bernstein und Loriot: Theater Lübeck spielt „Candide“12.11.2025 14:10 Uhr
Am Theater Lübeck (Schleswig-Holstein) begegnen sich ab Freitag Voltaire, Leonard Bernstein und Loriot in der Operette „Candide“. Sie basiert auf Voltaires satirischem Roman „Candide oder der Optimismus“....
Santa Pauli 2025: Weihnachtsmarkt trifft auf frivoles Kiezleben10.11.2025 18:05 Uhr
Den ersten Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt bekommt man in Hamburg traditionell auf dem Kiez. Santa Pauli eröffnet am Montag die Saison. Hier treffen gebrannte Mandeln, Punsch und...
300 Jahre alte Schätze: Restaurierte Barock-Gemälde in Machtsumer Kirche enthüllt10.11.2025 15:08 Uhr
Ein sensationeller Schatz hat viele Jahre in einer Holztruhe unter einem Seitenaltar der St. Nikolaus-Kirche in Machtsum im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) gelegen. Es handelt sich um zwei...
„The Voice of Germany“: John Cadeliña aus Lübeck will in die nächste Runde06.11.2025 17:00 Uhr
Am Freitag starten die Battles der Castingshow The Voice of Germany. Als einziges noch verbliebenes Talent aus Schleswig-Holstein ist John Cadeliña dabei. Der 36-jährige Lübecker will sich...
Forum für Künstlernachlässe bewahrt Werke verstorbener Hamburger Künstler06.11.2025 11:25 Uhr
In Hamburg werden Werke von Künstler:innen, die verstoben sind, seit 2003 im Forum für Künstlernachlässe aufbewahrt. Kunst aus 150 Jahren mit Hamburg-Bezug wird dort gelagert, erfasst und...