In Hannover (Niedersachsen) begann am Mittwoch eine neue, immersive Van Gogh-Ausstellung. Dabei tauchen die Besucher:innen in die besonderen Farbwelten des Künstlers ab. Bei der „Van Gogh – The immersive Experience“ wird aber nicht nur Kunst fürs Auge geboten, sondern auch fürs Ohr.

Video01:49 Min.

Affordable Art Fair in Hamburg eröffnet: Erschwingliche Kunst ab 100 Euro

12.11.2025 16:49 Uhr

Kunst ab 100 Euro findet man selten in Kunstgalerien in Europa. Die größte Kunstmesse Norddeutschlands, die Affordable Art Fair, eröffnet am Donnerstag in Hamburg und hat es...

Video03:06 Min.

Voltaire, Bernstein und Loriot: Theater Lübeck spielt „Candide“

12.11.2025 14:10 Uhr

Am Theater Lübeck (Schleswig-Holstein) begegnen sich ab Freitag Voltaire, Leonard Bernstein und Loriot in der Operette „Candide“. Sie basiert auf Voltaires satirischem Roman „Candide oder der Optimismus“....

Video03:11 Min.

Santa Pauli 2025: Weihnachtsmarkt trifft auf frivoles Kiezleben

10.11.2025 18:05 Uhr

Den ersten Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt bekommt man in Hamburg traditionell auf dem Kiez. Santa Pauli eröffnet am Montag die Saison. Hier treffen gebrannte Mandeln, Punsch und...

Video03:17 Min.

300 Jahre alte Schätze: Restaurierte Barock-Gemälde in Machtsumer Kirche enthüllt

10.11.2025 15:08 Uhr

Ein sensationeller Schatz hat viele Jahre in einer Holztruhe unter einem Seitenaltar der St. Nikolaus-Kirche in Machtsum im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) gelegen. Es handelt sich um zwei...

Video02:57 Min.

„The Voice of Germany“: John Cadeliña aus Lübeck will in die nächste Runde

06.11.2025 17:00 Uhr

Am Freitag starten die Battles der Castingshow The Voice of Germany. Als einziges noch verbliebenes Talent aus Schleswig-Holstein ist John Cadeliña dabei. Der 36-jährige Lübecker will sich...

Video03:38 Min.

Forum für Künstlernachlässe bewahrt Werke verstorbener Hamburger Künstler

06.11.2025 11:25 Uhr

In Hamburg werden Werke von Künstler:innen, die verstoben sind, seit 2003 im Forum für Künstlernachlässe aufbewahrt. Kunst aus 150 Jahren mit Hamburg-Bezug wird dort gelagert, erfasst und...

