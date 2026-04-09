Alles wird gerade immer teurer. Viele Menschen stellen sich jetzt die Frage, ob es Urlaub in Schleswig-Holstein noch bezahlbar ist. Dabei ist der Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein dringend auf den Tourismus angewiesen. In der Lübecker Bucht bleiben die Preise, zumindest vorerst, stabil.
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