In Schleswig-Holstein fielen auch am Montag nördlich des Nordostseekanals noch mal mehrere Zentimeter Schnee. Die Einsatzfahrzeuge der Gemeinden, zum Beispiel bei Wanderup, kamen mit dem Räumen der Straßen kaum hinterher. Seit dem Wochenende gab es landesweit etwa 100 Unfälle mit Blechschäden, schwer verletzt wurde niemand.