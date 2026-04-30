HSV kann in Frankfurt wieder auf Trio um Vuskovic setzen

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV kann bei der Mission Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wieder auf einige Rückkehrer um Abwehrchef Luka Vuskovic zählen. «Er hat da definitiv Schritte gemacht, ist schmerzfrei», sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Neben dem Kroaten stehen auch der in dieser Saison dauerverletzte Kapitän Yussuf Poulsen nach seiner Oberschenkelverletzung und Jean-Luc Dompé nach überstandenen Fußproblemen vor ihrer Rückkehr in den Kader. Alle Profis hatten unter der Woche voll mittrainiert.

Zuletzt fiel das 19 Jahre alte Top-Talent Vuskovic wegen einer Knieprellung aus. Polzin wolle «keine riskanten Entscheidungen» beim Leihspieler treffen, sondern eine «smarte Lösung finden, dass es ihm hilft, dass es uns hilft und dass es auch Sinn macht nach all den Wochen, in denen er jetzt raus war.»

Auch Poulsen und Dompé vor Rückkehr

Vuskovic war beim norddeutschen Aufsteiger, der aktuell fünf Punkte vom Relegationsrang entfernt steht, schmerzlich vermisst worden. In drei Spielen ohne Vuskovic kassierten die Hanseaten drei Niederlagen und insgesamt neun Gegentore.

Philip Otele verbüßt das zweite von zwei Spielen nach seiner Rot-Sperre im Derby bei Werder Bremen. Außenverteidiger Miro Muheim fällt weiter wegen seiner Sprunggelenksverletzung aus.

Die Frankfurter sind aktuell Tabellensiebter. Die Hessen, die sich unbedingt für den Europapokal qualifizieren wollen, haben zuletzt allerdings gegen Leipzig verloren und in Augsburg nur ein Remis geholt. «Für sie geht es auch um alles, ein paar andere Ziele als wir. Aber auch da wird von ihrer Seite alles reingeschmissen werden», sagte Polzin.