

Ab Montag startet im Günter Grass-Haus in Lübeck (Schleswig-Holstein) eine neue Ausstellung, die Werke des verstorbenen Bilderbuchkünstlers Helme Heine zeigt. Bekannt ist er unter anderem für die „Freunde aus Mullewapp“ und den kleinen grünen Drachen Tabaluga. Neben interaktiven Angeboten wie einem Zeichentisch für Kinder zeigt die Ausstellung auch besondere Werke: Einige Bilder hat Heine noch vor seinem Tod 2025 extra für Lübeck gemalt.