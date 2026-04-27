In zwei Monaten feiert das neue Stück der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) Premiere. Für „Im Tal des Todes“ wurde am Freitag das Plakat veröffentlicht. Es wurde gestaltet von Illustrator Samson Goetze in Osterrönfeld. Der gebürtige Kieler stürzte sich bereits zum vierten Mal ins Abenteuer der Karl-May-Welten. Die Plakate sollen Spannung, Gefahr, Abenteuer vermitteln, aber noch nicht zu viel verraten.