In zwei Monaten feiert das neue Stück der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) Premiere. Für „Im Tal des Todes“ wurde am Freitag das Plakat veröffentlicht. Es wurde gestaltet von Illustrator Samson Goetze in Osterrönfeld. Der gebürtige Kieler stürzte sich bereits zum vierten Mal ins Abenteuer der Karl-May-Welten. Die Plakate sollen Spannung, Gefahr, Abenteuer vermitteln, aber noch nicht zu viel verraten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Ausstellung würdigt Bilderbuchkünstler Helme Heine in Lübeck24.04.2026 17:06 Uhr
Ab Montag startet im Günter Grass-Haus in Lübeck (Schleswig-Holstein) eine neue Ausstellung, die Werke des verstorbenen Bilderbuchkünstlers Helme Heine zeigt. Bekannt ist er unter anderem für die...
40 Jahre Kunsthalle Emden: Jubiläumsschau zeigt die Geschichte des Hauses24.04.2026 16:07 Uhr
Die Kunsthalle in Emden (Niedersachsen) wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum gibt es – natürlich – eine Sonderausstellung: „Bilder, die wir lieben“. Sie...
„König der Löwen“-Musical im Comic: Donald Duck reist nach Hamburg24.04.2026 12:41 Uhr
Das erfolgreichste Musical Hamburgs, „Der König der Löwen“, hat es ins „Lustige Taschenbuch“ geschafft. In der Ausgabe vom 21. April reisen Donald Duck und seine Neffen aus...
Oper auf Rädern: „Opera mobile“ bringt Musiktheater direkt an Hamburgs Schulen24.04.2026 12:37 Uhr
Eine Oper auf vier Rädern hat diese Woche in Hamburg Premiere gefeiert: Die „opera mobile“ der Hamburgischen Staatsoper ist ein neues, mobiles Musiktheaterformat. Sie fährt durch die...
Hamburger „Elphi“ feiert 10 Jahre mit Mega-Spielzeit und USA-Schwerpunkt24.04.2026 08:56 Uhr
Für die Hamburger Elbphilharmonie steht mit der kommenden Spielzeit 2026/27 ein großer Geburtstag an: Das Konzerthaus an der Elbe wird im Januar zehn Jahre alt. Für diese...
Landwirtschaft zum Anfassen: Bildungsoffensive vermittelt Jugendlichen praxisnahes Wissen23.04.2026 17:20 Uhr
Landwirtschaft steht immer wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten – etwa bei Themen wie steigenden Lebensmittelpreisen, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Um Jugendlichen diese komplexen Zusammenhänge frühzeitig näherzubringen, gibt es...