Teils sonniges Wochenende im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Der Norden darf sich auf ein überwiegend sonniges langes Wochenende freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sorgen Hochdruckgebiete und trockene Luft in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verbreitet für frühlingshaftes Wetter.

Am Donnerstag wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein sonnig bei Höchstwerten von 19 bis 21 Grad im Binnenland und 15 bis 17 Grad auf den Inseln. In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad, an der Küste werden 13 bis 17 Grad erwartet.

In der Nacht ist es teils klar, örtlich tritt leichter Frost auf. Am Tag der Arbeit scheint überwiegend die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. An der Ostsee und auf den Nordfriesischen Inseln bleibt es mit 17 bis 20 Grad etwas kühler.

Vereinzelt Gewitter am Wochenende möglich

Auch der Samstag lädt bei viel Sonne zu Ausflügen ein: In Hamburg sind bis zu 26 Grad möglich, an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern werden laut DWD Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad erwartet. Später schlägt das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg um: Von Westen ziehen Wolken auf, die abends Schauer und einzelne Gewitter bringen.

Dieser Trend setzt sich am Sonntag fort: Der Tag beginnt neblig-trüb und geht nachmittags in gebietsweisen Regen und Gewitter über. Dabei ist lokal Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 18 Grad in Nordfriesland und bis zu 25 Grad in Lauenburg. In Mecklenburg-Vorpommern wird es wechselnd bewölkt mit örtlich geringer Schauer- und Gewitterneigung bei höchstens 20 bis 23 Grad.