Alkoholkonsum ist am Hauptbahnhof Hannover jetzt tabu

Hannover (dpa/lni) –

Vom 1. Mai an gilt im und um den Hauptbahnhof in Hannover herum ein Alkoholkonsumverbot. Dann sei es nicht mehr gestattet, alkoholische Getränke im Bahnhof sowie im direkten Umfeld zu konsumieren, teilte die Deutsche Bahn AG mit. Das Unternehmen und seine Partner reagieren demnach auf Rückmeldungen von Reisenden und Besuchern, die sich ein ruhigeres und sichereres Umfeld wünschen.

Das Verbot umfasse den gesamten Bahnhof, einschließlich aller Zuwegungen und Zuständigkeitsbereiche sowie alle Bahnsteige der Deutschen Bahn und des Nahverkehrsunternehmens Üstra. Ausgenommen seien alkoholische Getränke, die beispielsweise aus einem Einkauf stammen und die verschlossen nach Hause gebracht werden, hieß es. Der Genuss von Alkohol bleibe auch in den Lokalen innerhalb des Bahnhofs und in der Einkaufspassage vom Hauptbahnhof in die Innenstadt erlaubt.

Umsetzung mit Augenmaß

Das neue Verbot solle mit Augenmaß umgesetzt werden, erklärte ein Bahn-Sprecher. Zunächst informieren die Sicherheits- und Ordnungsdienste der Deutschen Bahn und ihrer Partnerunternehmen über die geänderte Hausordnung. Durchsagen, Aushänge und Piktogramme weisen ebenfalls darauf hin. Bei Verstößen könne ein Platzverweis erfolgen. Im Wiederholungsfall drohe ein Hausverbot.