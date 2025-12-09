Die neue U-Bahnlinie Fünf soll den Hamburger Osten schnell und effektiv mit dem Hamburger Westen verbinden. Seit 2022 wird gebaut, wenn sie fertig ist, soll sie 22 Stationen anfahren. Der Bau des östlichen Teils der U-Bahnlinie begann im Frühjahr 2024 und liegt jetzt genau im Zeitplan.
