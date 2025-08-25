Die Linie U4 in Hamburg wird derzeit von der Horner Rennbahn nach Osten bis zur Horner Geest ausgebaut – ein Mega-Infrastrukturprojekt. Rund 13.000 Menschen sollen so erstmals U-Bahn-Anschluss bekommen, die Baumaßnahmen dauern noch bis 2027. Die Kosten belaufen sich auf rund eine halbe Milliarde Euro. Aktuell läuft alles nach Plan.