Das Handwerk der Autosattler:innen ist vom Aussterben bedroht. Doch Kai Ruge aus Hameln (Niedersachsen) hält den Beruf lebendig. Der 49-Jährige stellt hochwertige Bezüge für Sitze, Lenkräder und Innenverkleidungen von Fahrzeugen her.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Kieler Forschungskutter „Littorina“ im Einsatz für Tauchausbildung28.08.2025 11:56 Uhr
Seit fast 50 Jahren gehört die „Littorina“ fest zum Kieler Stadtbild. Der Forschungskutter ist seit 1975 für die Wissenschaft auf den Meeren unterwegs. Noch immer wird das...
Guinness World Records: Polizist aus Hamburg will mit Trampolin-Slam Dunk Weltrekord knacken28.08.2025 11:50 Uhr
Am 29. und 30. August läuft jeweils um 20:15 Uhr live in Sat.1 „Guinness World Records – die große Show der Weltrekorde“. Einer der Teilnehmenden, die am...
Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt päppelt Vögel aus ganz Schleswig-Holstein auf27.08.2025 16:28 Uhr
In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus...
Letztes Sommer-Aufbäumen: Menschen genießen Sonnenstrahlen in Bremen27.08.2025 16:27 Uhr
Der Sommer verabschiedet sich in Norddeutschland so langsam für dieses Jahr. 187 Stunden schien die Sonne im vergangenen Monat in Bremen – ein schlechter Schnitt für Hochsommer....
Bundesverdienstkreuz: Barsinghäuser seit fast 60 Jahren als Rettungsschwimmer im Einsatz27.08.2025 14:09 Uhr
Mehr als drei Millionen Menschen engagieren sich in Niedersachsen ehrenamtlich. Zum Beispiel auch Rettungsschwimmer:innen bei der DLRG. Hartmut Vaje aus Barsinghausen (Niedersachsen) ist einer von ihnen und...
Übernachten in einem historischen Zug im Hotel Bahnhof Lechtrup-Merzen27.08.2025 11:49 Uhr
In Niedersachsen gibt es einige besondere Schlafgelegenheiten – zum Beispiel das Hotel Bahnhof in Lechtrup-Merzen. Es bietet Gästen die Möglichkeit, in einem Zugwaggon zu schlafen und sich...