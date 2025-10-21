Am Montag war Tim Bendzko zu Gast im Funkhaus von Radio ffn in Hannover (Niedersachsen).

Mit seinem neuen Album „Alles, nur nicht zurück“, das im Januar erscheint, zeigt er eine besonders persönliche, ehrliche Seite von sich selbst. Es ist sein sechstes Album seit seinem Durchbruch mit „Nur noch kurz die Welt retten“ im Jahr 2011. Kommendes Jahr geht es wieder auf Tour – Auftakt ist am 10. Mai im Kuppelsaal in Hannover.