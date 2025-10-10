Bei „The Voice of Germany“ in SAT.1 sind in dieser Staffel viele Talents aus Hamburg dabei. Der 35-jährige Brunel Raherinandrasana ist einer von ihnen. Er überzeugte in den Blind Auditions mit dem Song „Soulman“. Die Coaches Rea Garvey und das Duo Michi & Smudo von den Fantas haben für ihn gebuzzert.