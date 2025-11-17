Tausende Seesterne sind am Wochenende als Folge von starkem Wind und hohen Wellen am Strand von Scharbeutz angespült worden. Ein Phänomen, das in der Gemeinde nicht neu ist. Seit einigen Jahren kommt es immer wieder zu so einer Anschwemmung der Tiere.
