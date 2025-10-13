In Ostfriesland sind am Wochenende in Dornumersiel (Niedersachsen) mehrere Teams im Strohballenrollen gegeneinander angetreten. Das Event hat fast schon Kultstatus und lockte bereits zum 14. Mal viele Sportbegeisterte und Zuschauer:innen an den Deich.
