In rund 140 Städten in ganz Deutschland haben am Donnerstag Schüler:innen protestiert. Es ist ein „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, zu dem die Organisator:innen aufgerufen haben. In Niedersachsen und Bremen haben sich Schüler:innen aus 18 Orten daran beteiligt.
