In Kiel (Schleswig-Holstein) hat die Landesregierung am Dienstag den neuen Straßenzustandsbericht vorgestellt. Darin geht es um die Qualität der Straßen im ganzen Land. Das Ergebnis fällt besser aus, als viele vermuten: Rund 40 Prozent der Straßen befinden sich demnach in sehr gutem Zustand, nur 23 Prozent werden als schlecht eingestuft.