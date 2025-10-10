Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In St. Peter-Ording ist die Strandkorbsaison offiziell zu Ende. Rund 1.200 Strandkörbe, die im Sommer das Bild der Strände prägen, werden abgebaut, gereinigt und eingelagert. Bevor sie in ihr Winterquartier ziehen, werden sie gereinigt und in der Werkstatt auf Schäden und Mängel überprüft, repariert oder ausgemustert. Die Einlagerung der Körbe ist an der Küste ein eindeutiges Zeichen für den Wechsel der Jahreszeiten. Im nächsten Frühjahr wird es wieder typisch norddeutsch gemütlich, wenn St. Peter-Ording seine Strandkörbe aus dem Winterschlaf holt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:07 Min.

Steppenzebra-Fohlen Imani sorgt für Aufmerksamkeit im Erlebnis-Zoo Hannover

10.10.2025 17:00 Uhr

Ein kleines Steppenzebra sorgt im Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) gerade für ordentlich Wirbel. Imani ist am 28. September mit flauschigem, braunem Fell zur Welt gekommen und erkundet seit...

Video03:02 Min.

Bühnenbild live gemalt: Neue Inszenierung von Mozarts „Don Giovanni“ in Hannover

10.10.2025 16:14 Uhr

Die berühmte Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist ab Samstag in der Staatsoper Hannover (Niedersachsen) in einer neuen Inszenierung zu sehen. Der Clou: Das Bühnenbild...

Video03:23 Min.

Safran aus Helmstedt: Paar baut edelstes Gewürz der Welt an

10.10.2025 14:16 Uhr

Eigentlich ist Safran im mittleren Orient und im Süden Europas zu Hause, seit drei Jahren wächst das edle Gewürz aber auch in Helmstedt. Josif-Julian Burglechner und seine...

Video02:50 Min.

Deutsch-amerikanische Bürgermeisterkonferenz in Bremen

10.10.2025 14:13 Uhr

Rund 20 Bürgermeister aus den USA und Deutschland sind seit Donnerstag zu Gast in Bremen. Beim „Mayors Round Table“ tauschen sich die Stadtoberhäupter über gemeinsame Herausforderungen und...

Video03:07 Min.

Äpfel für Allergiker: Forscher aus Osnabrück entwickeln neue Sorten

10.10.2025 14:12 Uhr

Äpfel zählen zu den beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Rund drei Millionen Menschen mit Apfelallergie müssen allerdings einen Bogen um die Früchte machen – und das soll sich...

Video02:02 Min.

The Voice of Germany: Brunel Raherinandrasana aus Hamburg in den Blind Auditions

10.10.2025 14:05 Uhr

Bei „The Voice of Germany“ in SAT.1 sind in dieser Staffel viele Talents aus Hamburg dabei. Der 35-jährige Brunel Raherinandrasana ist einer von ihnen. Er überzeugte in...

Zur Startseite