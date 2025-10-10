In St. Peter-Ording ist die Strandkorbsaison offiziell zu Ende. Rund 1.200 Strandkörbe, die im Sommer das Bild der Strände prägen, werden abgebaut, gereinigt und eingelagert. Bevor sie in ihr Winterquartier ziehen, werden sie gereinigt und in der Werkstatt auf Schäden und Mängel überprüft, repariert oder ausgemustert. Die Einlagerung der Körbe ist an der Küste ein eindeutiges Zeichen für den Wechsel der Jahreszeiten. Im nächsten Frühjahr wird es wieder typisch norddeutsch gemütlich, wenn St. Peter-Ording seine Strandkörbe aus dem Winterschlaf holt.

