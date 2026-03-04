Am Straßenrand der Bundesstraße 494 bei Peine (Niedersachsen) steht eine 6,20 Meter große und 20 Tonnen schwere Statue, die eine nackte und zugleich schwangere Frau darstellt. Und die riesige Figur sorgt derzeit für Aufregung. Die Meinung der Anwohnenden zu dieser Kunst gehen etwas auseinander. Was will der Künstler mit seinem Werk aussagen?