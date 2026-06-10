Im Jackpot zum Lotto «6aus49» liegen 50 Millionen Euro

Mit sechs Richtigen zum Lottomillionär zu werden, davon träumen viele, trotz geringer Chancen. (Symbolbild) Arne Dedert/dpa

Bremen (dpa) –

Die Summe ist nicht alltäglich – folglich rechnen die Lotto- und Toto-Gesellschaften mit großem Interesse an der Ziehung von Lotto «6aus49» an diesem Mittwochabend: Nachdem es bei 21 Ziehungen hintereinander in der Gewinnklasse 1 keinen Gewinner gegeben hatte, summiert sich der Jackpot inzwischen auf 50 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock in Bremen mit.

Um den Jackpot zu knacken, müssen sechs Richtige und die Superzahl stimmen. Eine vergleichbar hohe Gewinnsumme habe es zuletzt Anfang 2024 gegeben, als in der 17. Ziehung ein Lottospieler aus Mittelfranken den Sechser mit Superzahl korrekt tippte und damit mehr als 48 Millionen Euro gewann, hieß es.

Bei 50 Millionen Euro gedeckelt

Falls der Jackpot erneut nicht geknackt wird, kann er allerdings nicht mehr weiter steigen. Die Höchstgrenze beim Spiel «6aus49» ist laut Lottoveranstaltern bei 50 Millionen Euro gedeckelt. Ob der Jackpot geknackt wurde, steht erst am Donnerstag fest.

Wer den Jackpot knackt, sei schlagartig finanziell unabhängig, erklärte die Geschäftsführerin der Land Brandenburg Lotto GmbH, Anja Bohms. Andererseits gehört zu den Gefahren des Lottospiels auch, dass es süchtig machen kann und Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, warnen Suchtexperten.

Verschwindend geringe Gewinnchance

Die Erfolgsaussichten sind für die einzelnen Spieler extrem gering: Die Wahrscheinlichkeit, bei sechs aus 49 Zahlen innerhalb eines Tippfeldes die korrekten Gewinnzahlen anzukreuzen und zusätzlich eine Übereinstimmung zwischen der letzten Ziffer der Losnummer mit der gezogenen einstelligen Superzahl zu haben, liege bei rund 1 zu 140 Millionen, hieß es. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser ohne Superzahl liegt bei rund 1 zu 16 Millionen.