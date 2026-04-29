Mit den ersten sonnigen Frühlingstagen holen viele Biker ihre Maschinen wieder aus der Garage. Doch nach der Winterpause fehlt oft noch das Gefühl fürs Handling – besonders in den Kurven. Sicherheitstrainings wie beim ADAC helfen, sich wieder ans Motorrad zu gewöhnen und sicher in die Saison zu starten. Auf dem Verkehrsübungsplatz Kiel-Boksee trainieren Fahrerinnen und Fahrer genau das: Kurven fahren, Geschwindigkeit einschätzen und Gefahrensituationen meistern. Denn gerade zum Saisonstart ist das Unfallrisiko hoch. Für viele Teilnehmer zählt deshalb vor allem eins: mit einem guten Gefühl zurück auf die Straße.
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