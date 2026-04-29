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Die Rettung des Buckelwals läuft auf Hochtouren: Am Mittwoch hat sich ein Schleppverband entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste in Richtung Nordsee auf den Weg gemacht. Ziel ist zunächst der dänische Hafen Hirtshals, wo die Barge in den kommenden Tagen eintreffen soll. Von dort aus ist geplant, den Wal bei geeigneten Wetterbedingungen weit draußen auf hoher See freizulassen.

Der Transport gilt als äußerst heikel. Das mehrfach gestrandete Tier ist geschwächt und erschöpft, die Erfolgsaussichten werden von Expert:innen unterschiedlich bewertet.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Thorsten Philipps hat mit Hans von Wecheln vom Nautischen Verein Nordfriesland über die Risiken dieser außergewöhnlichen Rettungsaktion gesprochen.

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