In Niebüll sorgen Saatkrähen für Frust und genervte Anwohner:innen. Gerade jetzt in der Brutzeit sorgen die Vögel für viel Lärm und Dreck. Die Stadt bemüht sich, die Verbreitung unter Kontrolle zu behalten – doch das ist nicht einfach, denn die Saatkrähe steht unter Schutz. Durch Lebensraumveränderung und Verfolgung hat sie sich immer mehr den Siedlungen angenähert. Um Lösungen zu diskutieren, plant die Stadt einen runden Tisch.

