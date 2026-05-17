Dresdner Erlösung: 2:1 über Kiel sichert Klassenverbleib

Dresden (dpa) –

Dynamo Dresden hat dank einer beeindruckenden Rückrunde den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft und beendet die Saison auf Platz elf. Das Tabellenschlusslicht nach der ersten Halbserie gewann am letzten Spieltag gegen Holstein Kiel mit 2:1 (2:0). Stattdessen stieg neben Münster Fortuna Düsseldorf direkt ab, die SpVgg Fürth muss in die Relegation.

Vor 30.664 Zuschauern hatte Vincent Vermeij mit einem Doppelpack (15., 37. Minute) seine Mannschaft in Führung gebracht. Dynamo-Torhüter Tim Schreiber (45.+4) parierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foulstrafstoß von Alexander Bernhardsson. Dem früheren Dresdner Phil Harres gelang in der 82. Minute der Anschluss.

Schreiber pariert Strafstoß

Eine schwungvolle Anfangsphase krönte Dynamo mit der Führung nach dem ersten Eckball. Danach überließ man Kiel die Initiative. Die Holsteiner schnürten die Sachsen phasenweise ein, doch Chancen gab es keine nennenswerten.

Stattdessen schlug Dynamo noch einmal zu. So ging die Halbzeitführung in Ordnung, auch weil Schreiber den gut getretenen Strafstoß von Bernhardsson parierte.

Nach der Pause agierten die Gäste zwingender. 15 Minuten fand das Spiel in der Dynamo-Hälfte statt, dann befreiten sich die Gastgeber wieder. Das Geschehen verflachte zusehends, spielte sich nur noch zwischen den Strafräumen ab. Das 1:2 kam aus dem Nichts nach einem schlecht verteidigten Eckball.