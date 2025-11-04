Die Zukunft der Autoindustrie – da sind sich die EU-Staaten mit den anderen Ländern dieser Welt einig – sind elektrobetriebene Fahrzeuge. Bei Lkws setzt sich der Antrieb aber noch nicht gegen Dieselmotoren durch. Sie sind der Standard und für einen Großteil der CO2-Emissionen im Straßenverkehr verantwortlich. Eine Spedition aus Leer (Niedersachsen) betreibt eine der größten Flotten von Elektrotrucks und beweist damit, dass es auch anders geht.