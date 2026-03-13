Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Bäderregelung, die Sonntagsöffnungen in Tourismusorten festlegt, in Mecklenburg-Vorpommern gekippt hat, wächst in Schleswig-Holstein die Sorge vor einer ähnlichen Entscheidung. Zum Start der Urlaubssaison in Schleswig-Holstein dürfen Geschäfte ab diesem Wochenende in ausgewählten touristisch geprägten Orten wieder sonntags öffnen. Dazu gehören zum Beispiel die Gemeinden auf den Inseln, sowie Dagebüll, Malente, Damp, Eutin, Scharbeutz, Plön und Eckernförde. Insgesamt fallen 95 Städte und Gemeinden unter diese Regelung. Ziel der Landesregierung ist es, auch in Zukunft Sonntagsöffnungen in Tourismusorten zu ermöglichen.