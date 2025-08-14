In unserer Sommertour ist SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter unterwegs im Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande, einer ländlichen Gegend im Südosten Hamburgs. Die Tour in dem Gefährt aus dem Jahr 1984 ist so gut wie immer ausgebucht. Im vierten und letzten Teil unserer Reise geht es zum Zollenspieker, dem südlichsten Zipfel Hamburgs.