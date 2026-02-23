Die Diskussion um ein Social Media-Verbot für Kinder nimmt Fahrt auf. Nach der SPD will jetzt auch die CDU das Verbot für unter 14-Jährige einführen. Das wurde mit großer Mehrheit am Sonntag auf dem Bundesparteitag beschlossen. Die SPD in Hamburg plädiert schon lange für ein Social Media-Verbot für Kinder unter 14 bzw. 16 Jahren. Doch die Debatte polarisiert, bei Expert:innen ist das Verbot umstritten und auch junge Erwachsene sind sich uneinig, ob ein Verbot wirklich sinnvoll ist.