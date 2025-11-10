Kinder und Jugendliche verbringen immer früher immer mehr Zeit mit ihren Smartphones. Ob das gut oder schlecht ist für ihre Entwicklung – darüber wird kontrovers diskutiert. Einige Bundesländer haben ein Handyverbot an Schulen eingeführt, in Niedersachsen wird noch darum gerungen. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) fordert sogar ein Social Media-Verbot für Jugendliche bis 14 Jahren und eine Altersverifikation.