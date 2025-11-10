Kinder und Jugendliche verbringen immer früher immer mehr Zeit mit ihren Smartphones. Ob das gut oder schlecht ist für ihre Entwicklung – darüber wird kontrovers diskutiert. Einige Bundesländer haben ein Handyverbot an Schulen eingeführt, in Niedersachsen wird noch darum gerungen. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) fordert sogar ein Social Media-Verbot für Jugendliche bis 14 Jahren und eine Altersverifikation.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: Erster Bauabschnitt fertig10.11.2025 17:23 Uhr
Der Nord-Ostsee-Kanal („NOK“) in Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr 130 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich einiges verändert, so sind zum Beispiel die Schiffe immer größer...
Weltklimakonferenz 2025: Reaktionen aus Hamburg10.11.2025 17:20 Uhr
Am Montag startete die Weltklimakonferenz in Brasilien. Zwei Wochen lang soll es darum gehen, wie der Kampf gegen den Klimawandel fortgesetzt werden soll. Wie kann man Ozeane...
Ulf Kämpfer zum SPD-Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein gewählt10.11.2025 16:32 Uhr
Die SPD in Schleswig-Holstein hat einen neuen Spitzenkandidaten. Ulf Kämpfer wurde am Wochenende gewählt und soll bei der Landtagswahl 2027 gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU)...
Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg? Einigung in Sicht10.11.2025 08:47 Uhr
Für den seit Jahren umstrittenen Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg zeichnet sich eine Lösung ab. Wie der „SHZ“ berichtet, haben der Umweltverband BUND und Schleswig-Holsteins Verkehrsminister...
Erster Stapellauf nach Insolvenz: Neues Schiff bei FSG in Flensburg zu Wasser gelassen07.11.2025 17:09 Uhr
Lange stand es nicht gut um die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), vor elf Monaten ging sie insolvent. Jetzt geht es wieder bergauf: Nach der Übernahme durch die Heinrich...
Bremer Wirtschaftssenatorin Vogt muss sich im Haushalts- und Finanzausschuss verantworten07.11.2025 16:46 Uhr
Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hatte ihren Staatsrat in den Ruhestand geschickt, statt ihn zu entlassen, wodurch dieser jahrelang weiter seine Bezüge erhielt. Am Freitag musste sich...