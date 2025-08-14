Rund zweieinhalb Jahre lebte die dänische Königin Caroline Mathilde in Celle. Sie wurde 1772 nach einer Affäre mit dem königlichen Leibarzt aus Kopenhagen verbannt. Heute ist die ehemaligen Königin wieder „zurückgekehrt“ in die Residenzstadt – in Form von 800 Skulpturen. Die von Künstler Ottmar Hörl erschaffenen goldenen Figuren stehen im Celler Schloßplatz und sind eine Hommage an Königin Caroline Mathilde, vor 250 Jahren im Exil in der niedersächsischen Stadt starb.