An diesem Wochenende fand im Niedersächsischen Landtag ein ganz anderes Programm als die üblichen politischen Debatten statt. In der Portikushalle stieg eine Silent Party. Bei der Veranstaltung kommt die Musik über Funkkopfhörer von drei unterschiedlichen DJs. Die Tickets sind kostenlos. Rund 500 Gäste waren gekommen, um in der denkmalgeschützten Location zu feiern.