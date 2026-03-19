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Im Tierpark Arche Warder (Schleswig-Holstein) ist wieder Nachwuchs geschlüpft – nicht nur süß anzusehen, sondern auch wichtig für den Artenschutz. Denn fast alle Tiere dort haben eines gemeinsam: Sie stehen auf der „Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen“. Von einigen der Bewohner gibt es nur noch wenige hundert Exemplare. Jedes Jahr kommen im Tierpark mehr als 500 Tiere zur Welt.

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