Science-Fiction-Film „Zurück in die Zukunft“ kommt als Musical nach Hamburg

Die kultige Science-Fiction-Filmkomödie „Zurück in die Zukunft“ feiert im Frühjahr 2026 als Musical Deutschlandpremiere in Hamburg. „Die legendäre Zeitreise mit dem weltberühmten DeLorean verspricht ein elektrisierendes Musical-Spektakel voller beeindruckender Effekte, ikonischer Charaktere und jeder Menge Humor“, teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment mit. Das Musical läuft bereits seit 2021 erfolgreich am Londoner West End und soll im Frühjahr 2026 das Musical „& Julia“ im Operettenhaus auf der Reeperbahn ablösen.

Im Frühjahr feiert „Zurück in die Zukunft“ als Musical Premiere in Hamburg. (Archivbild) picture alliance / dpa

Das Musical orientiert sich stark an dem Film aus dem Jahr 1985 und erzählt die Geschichte des Teenagers Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox. Eines Tages wird Marty versehentlich von seinem besten Freund Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, auf Zeitreise geschickt. Durch einen als Zeitmaschine umgebauten DeLorean befindet sich Marty auf einmal im Jahr 1955 wieder. Um die Gegenwart in Ordnung zu bringen, muss er dafür sorgen, dass sich seine jugendlichen Eltern ineinander verlieben, um seine eigene Existenz zu sichern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Das Musicalunternehmen Stage Entertainment zeigt zurzeit vier Musicals in Hamburg: Neben dem Dauerbrenner „Der König der Löwen“ und „& Julia“ auf der Reeperbahn noch „MJ – Das Michael Jackson Musical“ im Hafen und „Hercules“ in der Neuen Flora.

SAT.1 REGIONAL/dpa