An der Science City wird in Hamburg-Bahrenfeld seit Jahren gearbeitet. Die Stadt der Wissenschaft soll das Zuhause für exzellente Spitzenforschung werden. Am heutigen Montag war der Spatenstich für einen weiteren Teilabschnitt. Ein weltweit einzigartiger Forschungsbau für die Bereiche Teilchen und Astrophysik. Für die besten Wissenschaftler:innen der Welt, aber erlebbar für alle.