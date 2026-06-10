Hamburg Wasser steigert Gewinn auf 113,8 Millionen Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Das städtische Unternehmen Hamburg Wasser hat im vergangenen Jahr 113,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Das seien 7,6 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen mit. Der Konzernumsatz sei von 673,5 Millionen auf 701,6 Millionen Euro gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 2,3 Millionen Menschen mit 117,6 Millionen Kubikmetern Wasser versorgt und 156,5 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt worden.

Der Ertrag aus dem Trinkwasserverkauf sei um 1,3 Millionen Euro auf 36,2 Millionen Euro leicht gesunken und fließe in den Haushalt der Hansestadt Hamburg. Das Ergebnis der Abwassersparte betrage 76,9 Millionen Euro. Dieser Überschuss wiederum fließe in die Rücklagen für Kanalisation und Klärwerk. Bis 2029 will das städtische Unternehmen gut 1,15 Milliarden Euro investieren.