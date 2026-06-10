Bauarbeiten am Bahnknoten Hamburg – was sind Auswirkungen?

Hamburg (dpa) –

Die Deutsche Bahn (DB) hat rund fünfwöchige Bauarbeiten am Bahnknoten Hamburg angekündigt. Fahrgäste müssen umplanen. Die Arbeiten sollen am 14. Juli beginnen und am 20. August enden. Eine Übersicht.

Fernverkehr Hamburg

An den Bahnhöfen Dammtor und Altona fahren vom 18. Juli bis zum 15. August keine Fernverkehrszüge. Am Hamburger Hauptbahnhof entfallen Fahrten – unter anderem Richtung Berlin und Süddeutschland.

Zudem können einzelne Züge den Hamburger Hauptbahnhof nicht anfahren. Stattdessen müssen sie über Pinneberg, Bergedorf und Harburg verkehren. Etwa wird der ICE aus Rostock statt am Hauptbahnhof in Bergedorf halten.

Nahverkehr Hamburg

Keine S-Bahnen fahren vom 17. Juli bis zum 13. August zwischen den Haltestellen Sternschanze und Altona. Die S-Bahn Hamburg hat angekündigt, Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

Fernverkehr Schleswig-Holstein

Von den Bauarbeiten sind besonders die Bahnhöfe Kiel und Neumünster betroffen. Vom 18. Juli bis zum 15. August sollen zwischen Kiel und Hamburg lediglich zwei von acht Zugpaaren verkehren. Halte entfallen zudem an den Bahnhöfen Itzehoe, Heide, Husum, Niebüll und Westerland.

Regionalverkehr Schleswig-Holstein

Regionalzüge zwischen Hamburg und Kiel sowie Hamburg und Westerland müssen vom 18. Juli bis zum 20. August mehrheitlich in Pinneberg wenden. Zudem wird es ganztägige Ausfälle geben, wie die Bahn ankündigte.

Auch die Nordbahn ist von den Bauarbeiten betroffen, etwa kommt es zu Einschränkungen der Fahrten Hamburg-Itzehoe und Hamburg-Wrist. Die DB und die Nordbahn haben Ersatzverkehr angekündigt.