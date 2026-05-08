Archiv: Demo gegen die neue Wehrpflicht am 20. Februar Marcus Golejewski/dpa

Heute wollen Schülerinnen und Schüler in mehreren Städten Deutschlands gegen den Wehrdienst auf die Straße gehen. Proteste an einem historisch wichtigen Datum, denn am 8. Mai wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 81 Jahren erinnert. Auch in Hamburg und Kiel soll es Demos geben. Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ hat dazu aufgerufen.

„Wir erinnern an den historischen 8. Mai und rufen bestimmt: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Wehrpflicht!“, hieß es beim Demo-Aufruf im Internet. Seit Dezember 2025 gibt es bundesweit Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung.

Das Gesetz über den neuen Wehrdienst trat zum 1. Januar in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden.

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