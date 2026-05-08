Schulstreik gegen Wehrpflicht: Bundesweite Demos

08. Mai 2026
Archiv: Demo gegen die neue Wehrpflicht am 20. Februar Marcus Golejewski/dpa

Heute wollen Schülerinnen und Schüler in mehreren Städten Deutschlands gegen den Wehrdienst auf die Straße gehen. Proteste an einem historisch wichtigen Datum, denn am 8. Mai wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 81 Jahren erinnert. Auch in Hamburg und Kiel soll es Demos geben. Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ hat dazu aufgerufen.

„Wir erinnern an den historischen 8. Mai und rufen bestimmt: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Wehrpflicht!“, hieß es beim Demo-Aufruf im Internet. Seit Dezember 2025 gibt es bundesweit Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung. 

Das Gesetz über den neuen Wehrdienst trat zum 1. Januar in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden. 

SAT.1 REGIONAL

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:03 Min.

Stromnetze überlastet: Wärmepumpen und Wallboxen werden zum Problem

07.05.2026 17:12 Uhr

Bei der Energiewende in Schleswig-Holstein laufen offenbar zwei zentrale Entwicklungen noch nicht zusammen: Die Zahl der Wärmepumpen und Wallboxen steigt stetig – ganz im Sinne der politischen...

Video01:49 Min.

Friedrich Merz beim Übersee-Tag: Kanzler zu Gast im Hamburger Rathaus

07.05.2026 16:33 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz war am Donnerstag zu Gast im Hamburger Rathaus. Dort trat er als Festredner und Ehrengast beim Übersee-Tag auf, dem traditionellen Festtag des ebenso traditionsreichen...

Video02:26 Min.

Regierungserklärung: Tschentscher wirbt für Olympia in Hamburg

06.05.2026 17:45 Uhr

Bürgermeister Peter Tschentscher hat am heutigen Mittwoch eine Regierungserklärung zu Hamburgs Olympia-Referendum abgegeben. SPD, Grüne und CDU sind klar für die Austragung der Olympischen Spiele, Gegenwind kommt...

Video02:30 Min.

Stromtrasse SuedLink: „Energie-Gipfel“ zu Zukunft und Finanzierung

06.05.2026 17:38 Uhr

In Norddeutschland wird durch Windenergie mehr Strom erzeugt, als vor Ort verbraucht werden kann. Doch der Transport in den Süden Deutschlands, wo besonders viel Energie benötigt wird,...

Video01:58 Min.

Immer weniger Busverbindungen auf dem Land: Debatte um Finanzierung in Schleswig-Holstein

06.05.2026 17:15 Uhr

Die Busse in ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins fahren immer seltener. Die Kreise schlagen Alarm, sie können den Busverkehr über Land offenbar kaum noch finanzieren. Seit 2019 haben sich...

Video01:42 Min.

Holocaust-Überlebende spricht in der Hamburgischen Bürgerschaft über ihr Leben

06.05.2026 16:24 Uhr

In der Hamburgischen Bürgerschaft ging es am Mittwoch unter anderem um das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 81 Jahren. Geladen war die Zeitzeugin Helga Melmed. Sie überlebte...

Zur Startseite