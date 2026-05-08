Flammen greifen auf Wohnhaus über – 200.000 Euro Schaden

Wegen eines Feuers im Landkreis Emsland sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Lathen (dpa/lni) –

Bei einem Hausbrand in Lathen (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von knapp 200.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde niemand verletzt. Das Haus ist den Angaben zufolge nun unbewohnbar.

Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am gestrigen Abend knapp drei Stunden an. Zunächst geriet ein Auto in Brand, anschließend griffen die Flammen auf einen Carport und das Wohnhaus über. Warum das Fahrzeug in Feuer fing, ist bislang noch unklar.